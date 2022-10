Dramma a Portici, operaio cade dal tetto e muore

Aveva 59 anni l'operaio morto a Portici. Stava posiziando la guaina sul lastrico solare di un edificio di tre piani quando per cause ancora da accertare è precipitato nel vuoto. Fatale l'impatto col suolo. L'uomo avrebbe sbattuto la testa contro l'asfalto. Il fatto si è verificato in via dell'Addolorata. I sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il successo. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della sezione di Portici e quelli della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco che hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le cause e la dinamica del tragico incidente. Sul caso sono intervenuti i sindacati. Per la Cgil va attivata subito una cabina di regia permanente con istituzioni, organizzazioni sindacali e centri di formazione che abbia il compito di mettere in campo ogni strumento possibile per porre un freno alla lunga scia di morti bianche nel settore edile. L'Ugl invoca riforme urgenti come il coordinamento delle banche dati per intensificare i controlli e sollecita una capillare formazione sulla sicurezza a partire dalle scuole.