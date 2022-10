Avellino, nelle prossime ore l'annuncio del nuovo tecnico

Ore decisive per il futuro dell'Avellino, che aspetta di conoscere il nome del nuovo allenatore. La squadra ha incassato intanto una pesante sconfitta a Viterbo. Padroni di casa in vantaggio con Volpicelli. Nella ripresa è Polidori a mettere in cassaforte il risultato per i laziali.

Trasferta amara anche per la Turris. Il Potenza vince 2-1. Lucani in gol con Di Grazia. Sul finire del primo tempo arriva il raddoppio. Lo firma Emmausso. Nella ripresa è Leonetti ad accorciare le distanze per i corallini.

Finisce 1-1 al Partenio- Lombardi di Avellino tra Giugliano e Pescara. Ospiti in dieci per l'espulsione di Milani e calcio di rigore assegnato ai campani. Dal dischetto Rizzo non sbaglia. Passano pochi minuti e il Pescara agguanta il pareggio con Aloi. Nella ripresa cartellino rosso anche per De Rosa del Giugliano.

1-1 anche al Menti tra Juve Stabia e Foggia. Pugliesi in dieci, per l'espulsione di Vuthaj. Approfittano della superiorità numerica le vespe che si portano in vantaggio con Santos. Ma il Foggia non si arrende e quasi allo scadere trova il pari con Ogunseye.

Si ferma la Gelbison, sconfitta per 1-0 al Torre di Pagani dal Monterosi Tuscia. Decide la gara un calcio di rigore assegnato agli ospiti e trasformato da Carlini.