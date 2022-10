Con lo scooter travolge e uccide un uomo, poi scappa

Travolto da uno scooter, muore un 64enne ad Arpino, frazione di Casoria, Comune alle porte di Napoli.

Il pirata della strada si è dato alla fuga senza prestare soccorso alla vittima. I carabinieri stanno ora setacciando la zona per dare un volto e un nome al conducente della moto. L'incidente mortale la scorsa notte in Via Tenente Vincenzo Formicola. Trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore, l'uomo è deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate nell'impatto. Da una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, il 64enne stava percorrendo la strada a piedi.

L'ennesimo episodio mortale sulle strade del napoletano. A Caivano, due giorni fa, un altro incidente mortale con un'auto che si è schiantata contro un guard rail. A rimetterci la vita uno dei passeggeri, un 38 enne di Caserta, mentre un 24enne, sempre a bordo della stessa auto, è ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita. Al volante un giovane, risultato positivo al narco-test, arrestato e piantonato dai carabinieri in ospedale con l'accusa di omicidio colposo