Berrettini vs Musetti, l'ATP di Napoli chiude con una finale tricolore

Nel 2021 a Melbourne di fronte c'erano Sinner e Travaglia. Ma bisogna invece risalire al 1988, otto anni prima della nascita di Matteo Berrettini, per ritrovare due italiani in campo per la finale di un torneo disputato nel nostro Paese: Firenze, Narducci contro Panatta. A Napoli accadrà per la settima volta nella storia del tennis professionistico e sarà la migliore delle conclusioni possibili per un torneo che una settimana fa vacillava al punto da rischiare un clamoroso annullamento.

In semifinale, Lorenzo Musetti ha vinto per 2-0 (6-3 6-4) contro il serbo Miomir Kecmanovic, mentre molto più faticoso (e doloroso) è stato il successo di Berrettini contro l'americano Mackenzie McDonald (3-6 7-6(2) 6-3). Il numero 16 del ranking ha dovuto anche chiamare un timeout medico nel primo set -dopo essere scivolato in svantaggio 0-5 - a causa di un forte dolore al piede sinistro. Poi dopo aver lasciato per strada il primo set, e aver sciupato l'occasione di chiudere il secondo con il set point sul 5-4, il tennista romano spinto dal pubblico di Napoli ha ritrovato smalto e messo alle corde Mcdonald, strappando la seconda partita al tie break e poi vincendo il decisivo terzo set.

Sono molto amici nella vita Berrettini e Musetti, ma non era mai capitato loro di incontrarsi da avversari in un match ufficiale. Per Berrettini è la quarta finale della stagione, la prima in carriera su superficie dura e in un torneo organizzato in Italia.

Nel torneo di doppio, si è fermata in semifinale la corsa di Andrea Vavassori e Lorenzo Sonego. Hanno ceduto alle teste di serie numero 1 Dodig/Krajicek al termine di un match tiratissimo: (6-7(8) 6-3 11-9). Gli americani in finale troveranno gli australiani Ebden e Peers.

Nel servizio le dichiarazioni dei due finalisti e il pronostico di Nicola Pietrangeli.