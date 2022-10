Musetti: "Felice del calore con cui Napoli mi ha accolto"

“Musettiii!!!” è il coro all'unisono con cui un gruppo di bambini al Tennis Club Napoli ha risposto alla domanda su chi fosse il loro tennista preferito. E Lorenzo Musetti del calore e dell'affetto partenopeo ha avuto subito dimostrazione concreta durante la prima sessione di allenamento sulla superficie a pochi passi dal mare di Napoli.

Nel tabellone dell'ATP 250 campano, beneficia di un "bye" al primo turno e intanto cerca la migliore condizione e continuità per scacciare via il brutto ricordo di Firenze. Con una precisazione: “Non si è trattato di un attacco di panico, è stato più qualcosa di fisico, o semplicemente l'incapacità di un ventenne di gestire la pressione”

“Credo che tutti dovremmo affrontare i nostri problemi e vivere le nostre emozioni più liberamente - racconta il tennista - se non si comincia a parlarne in pubblico è difficile risolverli, i problemi. Non era mia intenzione sfatare un tabù, sono stato solo onesto con me stesso e con la gente che mi supportava, volevo raccontare davvero cosa era successo e come mi sono sentito in campo”.