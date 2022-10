Napoli, 3-1 al Toro. Spalletti: "Classifica importante"

Il Napoli riprende da dove aveva lasciato. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, gli azzurri battono 3-1 il Torino al Maradona e conservano il primo posto in classifica.

Partenza a razzo della squadra di Spalletti che al 12° è già due gol avanti. La firma su entrambe le realizzazioni è di Frank Anguissa, alle prime reti nel campionato italiano. Si comincia al minuto 6: cross preciso di Mario Rui dalla sinistra e stacco di testa, a centro area, del camerunese. Altri sei giri di lancette e, questa volta, Anguissa si mette in proprio: fuga in solitaria con stoccata finale sul primo palo.

Il Toro prova a reagire ma al 37° il Napoli piazza il colpo del ko con Kvaratskhelia che scappa sulla sinistra e trova il diagonale vincente.

Prima del riposo, la squadra di Juric segna con Sanabria, bravo a sorprendere Meret con un destro dall'interno dell'area.

Nel secondo tempo il ritmo cala. C'è spazio per i cambi, per l'espulsione di Juric e per il riscatto di Meret che, all'84°, si supera su Radonjic.

Per il Napoli è già tempo di pensare all'Ajax, prossimo avversario in Champions martedì sera.