A lezione di sicurezza, nel ricordo delle vittime della strada

In vista di domenica 20 novembre, giornata del ricordo delle vittime della strada, gli studenti dell'istituto superiore Ferdinando Galiani sono stati coinvolti in un percorso di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale con il Rotary Club, la polizia, la III Municipalità, la Croce rossa, l'associazione “Strada facendo onlus”. Regole da rispettare quando ci si mette alla guida per evitare gli incidenti fatali: in Campania nel 2021sono stati 214.



Nel servizio intervengono Antonella Barreca, dirigente scolastica Ist. Galiani, Mariagrazia Cerrito dell'associazione “Strada facendo onlus”, Fabio Greco, III municipalità di Napoli e Roberto Silvestre, Rotary Club di Napoli.



Le immagini del servizio sono di Giuseppe Caterino, le grafiche di Mimmo Di Maio.