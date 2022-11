Nola, ecco il nuovo Polo della Logistica

Nuovi investimenti per l'interporto di Nola. Risorse per venti milioni di euro, su ventiseimila metri quadri di superficie, in zona economica speciale per creare un polo logistico innovativo, con tanto di snodo ferroviario e impianto con pannelli fotovoltaici.

Nel serviziole interviste a Francesco Tavassi, presidente Temi spa; Claudio Ricci, ad Interporto campano spa; Antonio Marchiello, assessore regionale alle Attività Produttive.