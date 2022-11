A Sarno la World Series Karting Final Cup

Duecentosei piloti, la metà sono bambini tra gli 8 e i 12 anni arrivati da tutto il mondo per sfidarsi sul Circuito Internazionale Napoli. Per un weekend Sarno è diventata la capitale del kart per la World Series Karting Final Cup, gara internazionale che coinvolge i migliori team al mondo.

Bolidi che sfrecciano fino a quasi 150 km/h, palestra dei più grandi talenti della Formula 1: tutti o quasi sono partiti dai kart, i migliori negli anni sono passati da qui.

Un movimento quello dei kart che in Campania e costante crescita sia nei numeri che nei risultati.