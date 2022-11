Valori alti di tetracloroetilene nell'acqua a Benevento: stop al consumo

Il sindaco Clemente Mastella ha firmato l’ordinanza intorno alle 21 di ieri sera. A due terzi degli abitanti di Benevento è vietato l’utilizzo dell’acqua del rubinetto per bere e cucinare. Le analisi di Asl e Arpac hanno evidenziato valori oltre la soglia limite stabilita dalla legge per il tetracloroetilene. Si tratta di un composto organico utilizzato soprattutto nell’industria come solvente, che in micro dosaggio, è normalmente presente nell’acqua, nei cibi, nell’organismo, ma, ad alte concentrazioni, è tossico per il sistema nervoso, il fegato, i reni, ed è, probabilmente, cancerogeno. Dal centro storico ai popolosi rioni Libertà e Ferrovia, oltre a numerose contrade, le utenze interessate sono quelle servite dall'impianto di sollevamento delle acque che si trova alle spalle della stazione centrale. I risultati dei prelievi di Asl e Arpac sono, però, discordanti rispetto a quelli di Gesesa, ente che gestisce il servizio idrico nel Sannio.

Nel servizio le voci di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, e Domenico Russo, presidente di Gesesa.