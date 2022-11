Aggressione a Borrelli, sarebbe stato individuato l'investitore

La notizia non è stata ancora confermata dalla polizia, ma sarebbe sarebbe stato individuato l'uomo che, lo scorso 12 novembre, avrebbe investito con una moto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli. In seguito a quell'episodio, è arrivata la decisione di innalzare il livello di protezione per l'esponente politico.



Nel servizio l'intervista di Marcella Maresca a Francesco Emilio Borrelli.