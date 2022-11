Agricoltura, ambiente e legalità

Agricoltura, ambiente, legalità e contrasto alle agromafie. Temi di grande attualità e molto sentiti sul territorio campano, oggetto della 72ma Giornata Nazionale del Ringraziamento.

Evento promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, ospitato dalla diocesi di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Non è possibile oggi affrontare i temi ecologici senza riservare un'attenzione alla legalità.

Il contrasto al caporalato e all'inquinamento, la centralità del lavoro per lo sviluppo di filiere agroalimentari sostenibili: un'occasione per riflettere in un territorio radicato nei valori dell'agricoltura. Un mondo che ha bisogno di tutela e di valorizzazione.

Nel servizio le interviste a Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati; Don Bruno Bignami, direttore Ufficio Nazionale per i Problemi Sociale e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana; Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca.