Agropoli, il giorno dopo gli allagamenti

Continua a piovere ad Agropoli, nel Cilento, anche se con minore intensità rispetto ai nubifragi di ieri. I vigili del fuoco hanno effettuato 14 interventi nella mattinata di domenica, 10 sono ancora in corso, 20 le richieste in attesa, soprattutto per verificare la stabilità degli edifici. Si lavora per ripulire da acqua e fango le strage e garage e scantinati nei condomini. Nella cittadina cilentana scuole chiuse fino a mercoledì. Lezioni sospese anche a Castellabate fino a martedì.