Allarme sicurezza a Napoli, Piantedosi: "45 nuovi agenti in strada"

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato a Napoli per il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Arriveranno quarantacinque nuovi agenti di polizia, ha detto il titolare del Viminale, che, poi, ha anche sottolineato che continuerà il lavoro per migliorare la videosorveglianza jn città.

Vi proponiamo un breve estratto della conferenza stampa del ministro Piantedosi