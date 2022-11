appello dei carabinieri alle donne vittime di violenza, denunciate siamo con voi

In un video spot dei carabinieri di Napoli, l'invito a denunciare le violenze subite dalle donne. Dall'inizio dell'anno alla prima settimana di novembre, 593 persone denunciate in flagranza di reato per stalking, 70 per violenza sessuale, 3 per femminicidio. 1271 persone arrestate e denunciate per maltrattamenti in famiglia.