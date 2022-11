Baglioni incanta il San Carlo

Dopo quella che ha ribattezzato come data zero di Caserta, il tour di Claudio Baglioni parte ufficialmente dal Teatro San Carlo di Napoli. Quinta volta per il cantautore romano nel Massimo Napoletano.

Tre ore di uno spettacolo centrato sul concetto del tempo.

Una scena minimale che lascia spazio alla musica per un viaggio a ritroso tra passato, presente e futuro. Sul palco, tre pianoforti che rappresentano le varie fasi della sua vita e carriera.

Tra un brano e l'altro, Baglioni scherza con il pubblico. Poi, alterna canzoni storiche e più recenti del suo repertorio, con la chicca di Reginella.

Stasera data a Salerno.