Napoli vince col brivido, Scafati ko all'esordio di Caja

La Gevi Napoli vince col brivido contro Treviso e prende due punti che fanno morale e classifica, la Givova Scafati guidata da Attilio Caja si arrende a Sassari contro la Dinamo e resta fanalino di coda del torneo.

Il campionato di basket torna dopo lo stop per la nazionale e porta, non senza sofferenza, due punti agli azzurri, che dopo un primo tempo imbarazzante per qualità offensiva e tenuta difensiva svolta nel secondo tempo grazie agli imprescindibili gregari Zerini e Uglietti. I due italiani realizzano appena due punti in coppia ma si spendono dietro fermando lo spauracchio Banks e alzando un muro sotto canestro. Risultato, Napoli recupera lo svantaggio e vola con 5 uomini in doppia cifra, salvo rischiare di buttare tutto alle ortiche con un finale scellerato. Finisce 84 a 82, con il nuovo Davis promosso a pieni voti ma anche con la consapevolezza che questa squadra ha ancora tanto da lavorare per creare una buona attitudine difensiva.

Non è bastato il cambio di allenatore a Scafati, sconfitta per 86 a 76 a Sassari nonostante i 23 punti dell'ex Logan e i 19 di Pinkins. Contro Reggio Emilia, domenica prossima al Palamangano, sarà già sfida spareggio. Una gara da non steccare per non perdere contatto in classifica.

Nel servizio l'intervista al cestista della Gevi Napoli Andrea Zerini