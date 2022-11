Benevento, 2-2 in rimonta

In qualche modo c'è aria di Mondiale anche al Granillo di Reggio Calabria: sfida in panchina tra i Campioni del Mondo Fabio Cannavaro e Filippo Inzaghi.

La Reggina impone il ritmo e passa in vantaggio dopo 21 minuti: braccio largo di Pastina appena dentro l'area. Hernani trasforma il rigore.

Al 36mo ancora Hernani affonda sulla destra. Menez a centroarea cicca, il rimpallo favorisce Canotto, colpo di tacco e 2-0.

Cannavaro cambia tre giocatori e quello del secondo tempo è un altro Benevento. Al 59mo calcio d'angolo per i sanniti: carambola in area, il sinistro di Improta buca Ravaglia.

Pochi minuti dopo è lo stesso Improta a toccare con il braccio nella propria area. L'arbitro prima concede il rigore poi annulla la decisione con l'aiuto del Var.

Il Benevento trova coraggio e il pari: Farias per Acampora che da fuori insacca tra le proteste reggine per la posizione di Cappellini.

Nel finale Paleari salva sul colpo di testa di Rivas, poi Hernani sfiora il palo di testa.

Per i sanniti quarto risultato utile consecutivo e un buon punto contro la seconda in classifica. Domenica con il Palermo sfida importante in ottica salvezza.