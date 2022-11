Blitz dei carabinieri: armi, droga, bombe e orologi sequestrati

Armi, droga, bombe, orologi di lusso. È il risultato del blitz dei carabinieri tra Castello di Cisterna, Acerra e Brusciano, negli stabili di edilizia popolare della cosiddetta “219”. Un'area di difficile accesso perché controllata dall'alto dalle vedette e con numerosi ostacoli, barriere, ma anche pitbull da guardia, messi a protezione dei locali utilizzati per lo spaccio e altre attività criminali.

Tra le armi sequestrate a Brusciano una pistola Beretta 92F e una calibro 38, con le relative munizioni. E poi 4 bombe carta nascoste nel vano ascensore di un palazzo. I militari hanno sequestrato anche quasi 3 chili di hashish e 570 grammi di crack. Nel comune del Napoletano scoperto anche due depositi con pezzi di automobili rubate. Nell'abitazione di un 43enne del posto sono stati trovati 5mila euro in contanti e 3 orologi di lusso.

Nelle palazzine popolari di Castello di Cisterna i carabinieri hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 380 e diverse dosi di marijuana pronte alla vendita. Un 19enne del posto è stato sorpreso con 30 dosi di cocaina e crack che aveva preso da sotto una mattonella di un gradino della scala condominiale ed è stato arrestato.

Ad Acerra i carabinieri hanno arrestato per contrabbando un 36enne di origini marocchine. Quasi 4 quintali il quantitativo di sigarette trovato in un magazzino di via Tufo.