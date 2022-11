Bonus, GdF Caserta scopre truffa da 17,5 milioni

Soldi pubblici, oltre 17 milioni e mezzo di euro, percepiti per lavori legati al sisma bonus e al superbonus 110 per cento. Ma la Guardia di Finanza di Caserta scopre che quelle opere, la demolizione e ricostruzione di immobili in provincia di Benevento, non sono mai state realizzate. Scatta il sequestro di beni per tre persone indagate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Un uomo di 73 anni, legale rappresentante di una società, tramite lo sconto in fattura avrebbe ceduto a un'altra società, amministrata da un sessantenne, crediti d'imposta fittizi relativi agli immobili nel beneventano ed avrebbe fatto risultare l'avvenuta esecuzione dei lavori grazie a un professionista di 56 anni che avrebbe apposto il visto di conformità; ma i controlli dei finanzieri hanno permesso di accertare che gli interventi non erano mai stati realizzati.