Calcaterra: "Ora è il momento di tirare fuori le persone dal fango. Alle cause ci penseremo dopo"

"Nel corso della notte e della mattinata odierna altre cinque persone sono state estratte dalle loro abitazioni - dice il commissario per l'emergenza di Casamicciola, che presiede anche il Centro Operativo Comunale - il dato è in continua evoluzione, speriamo di riuscire a trovare cittadini illesi". Interrogata sulla correlazione tra abusivismo e frana, Calcaterra ha risposto: “Per me in questo momento è importante mettere in salvo le persone. Sulle cause ci possiamo ragionare ma non ora. E' il momento di agire per tirare fuori le persone dal fango e dalle case isolate”.