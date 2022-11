Calcio a 5, volano Napoli ed Eboli

Continua a regalare soddisfazioni il campionato di calcio a 5: due le campane impegnate nella lotta scudetto.

Prosegue la marcia da capolista del Napoli Futsal, sesta vittoria su sei.

In Sardegna gli azzurri chiudono la pratica già nel primo tempo. Due gol di Arillo, uno di Perugino: al 18mo il punteggio è già 3-0.

Nella ripresa gol di Rafinha e Mancha, intervallati dalla rete della bandiera di Dani Chino. 5-1 e Napoli consolida il primato.

La Feldi Eboli batte Città di Melilli ed è terza con una gara da recuperare. Venancio porta in vantaggio le volpi, poi raddoppia Scigliano. Il Melilli riapre il match con Di Francesco ma è Fantecele a ristabilire le distanze: 3-1 all'intervallo.

Nella ripresa doppietta di Luizinho e il gol di Boschiggia per gli ospiti per il definitivo 5-2.

Un buon test in vista del girone di Champions League, a fine mese ad Aversa. Nel girone delle volpi i vice campioni d'Europa dello Sporting di Lisbona, gli ucraini dell'Uragan e i serbi del Loznica-Grad.

Buon pari per il Real San Giuseppe, 2-2 a Pesaro contro i campioni d'Italia. I gialloblu recuperano due volte lo svantaggio. Prima con una punizione di Dian Luka. Poi con una girata di Salas.

In campo lunedì la Sandro Abate Avellino, che ospita Pomezia.