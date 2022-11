Campania, il primato perso della natalità

Ha perso l'etichetta di regione dove si fanno più figli. Attraverso i dati Istat presentati dal presidente Giancarlo Blangiardo per i 50 anni della facoltà di Scienze Politiche della Federico II di Napoli si riflette su questi e altri indicatori di una realtà demografica in cambiamento. È il benessere a incidere sulla scelta o meno di fare figli. L'immigrazione contribuisce a ringiovanire la popolazione, ma in alcuni casi non abbastanza.



Nel servizio interviste a Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat, Vittorio Amato, direttore del dipartimento di Scienze Politiche della Federico II e Matteo Lorito, rettore della Federico II.