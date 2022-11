Campania, turismo da record

E' stato un Ponte di Ognissanti da record per il turismo in Campania. Cinquantamila visitatori a Napoli in questi quattro giorni secondo i dati di Federalberghi. Strutture di accoglienza vicine al sold out nei giorni di sabato e domenica, ma la permanenza media è rimasta molto alta anche il 31 e l'1. Le cifre sono tornate ad essere quelle del periodo pre-Covid: +15% rispetto a novembre 2019.

Bene i dati in tutta la Regione, occupazione delle camere ben oltre l'80%. Il bel tempo ha dato una mano: le isole, la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana le mete più gettonate.

Non c'è solo mare in questi caldi giorni di fine ottobre: anche tanta cultura con le aperture straordinarie dei poli museali.

Nel servizio le interviste a Tonio Alterio, consigliere Federalberghi Napoli; Agostino Ingenito, presidente Abbac; Mario Epifani, direttore di Palazzo Reale di Napoli.