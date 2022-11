Caro energia, un frantoio su tre rischia la chiusura

La crisi energetica colpisce anche la campagna per l'olio, con la Campania che è tra le prime realtà d'Italia con un valore complessivo di produzione che si aggira intorno ai 100 milioni di euro.

Ma i costi produttivi sono triplicati, tanto che nella regione ci sono anche frantoi che hanno preferito non aprire. Chi resiste, si trova di fronte a spese difficili da affrontare.

I rincari si riversano in parte sui consumatori. Secondo Coldiretti nel 2022 gli italiani a tavola spenderanno circa 650 euro in più.

Non c'è solo il caro energia: quella di quest'anno è stata una campagna difficile anche a causa del cambiamento climatico. Il caldo prolungato e la mancanza di piogge hanno avuto un impatto su quantità e qualità del prodotto.

Nel servizio le interviste a Manuel Lombardi, presidente Coldiretti Caserta; all'imprenditore Giovanni De Marco; a Maria Perrillo, segretaria generale Fai-Cisl Caserta; Umberto Comentale, Aprol - organizzazione produttori olivicoli.