Castel Volturno in lutto per i funerali di Luigi Izzo

Quasi tutta Castel Volturno si è data appuntamento fuori e dentro la chiesa dove si sono svolti i funerali di Luigi Izzo, 38 ann8, conosciutissimo e amatissimo nella cittadina domiziana.

Era intervenuto per fare da paciere in una lite. Sembrava tutto finito in quel bar nella maledetta alba di domenica scorsa ma purtroppo non è stato così.

Il padre e il figlio oggetto di un'aggressione da parte del fratello di Luigi hanno atteso l'uomo sotto casa, uccidendolo con numerose coltellate.

Una violenza generalizzata, ha puntato il dito il parroco della chiesa di Castel Volturno, che si esprime ormai attraverso vari atti, il bullismo, la violenza sulle donne.

Una giornata nella quale il Comune ha proclamato il lutto cittadino.