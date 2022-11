Prigionieri del fiume

Ancora disagi a Castellammare di Stabia dopo il maltempo di ieri. Il fiume Sarno è esondato nei pressi della foce: allagati alcuni tratti di strada.

In Via Napoli la Protezione civile si è mobilitata per salvare alcune famiglie bloccate dall'acqua. Intervento analogo per aiutare degli operai rimasti isolati nella ditta in cui lavoravano.

Il giorno dopo spunta il sole ma restano le problematiche legate a fenomeni che aumentano per intensità e frequenza.

Nel servizio l'intervista a Claudia Campobasso, dirigente della Protezione civile della Campania.