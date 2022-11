Cimitero delle Fontanelle, si lavora alla riapertura

Era stato chiuso, come la maggior parte dei siti culturali per il covid. Una breve riapertura nel 2020 quando, dopo una denuncia dei Carabinieri del Noe, aveva chiuso i battenti per problemi strutturali. Il Cimitero delle Fontanelle, uno dei luoghi più iconici e unici di Napoli, attirava mille visitatori al giorno assicurando a negozi, ristoranti ed altre attività dell'area, un flusso costante di presenze.

Ora il Comune ha disposto il programma di riapertura. Prima le verifiche geologiche ed i lavori di messa in sicurezza ed impiantistica, poi l'avviso pubblico per la gestione, con il contributo delle associazioni e gli abitanti del quartiere. Probabile riapertura nella primavera del 2023.

Intanto ci sono novità anche per il cimitero di Poggioreale dopo il crollo del 17 ottobre. Sono partite le operazioni di recupero delle salme con delle gru di 40 metri - alcune bare erano rimaste sospese, altre si erano aperte - ed è stato completato l'allestimento della tensostruttura presso la chiesa madre per l'accoglienza temporanea dei resti.