Cosparge la moglie di alcol, donna in ospedale

Il dramma si è consumato in un'abitazione di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Un uomo ha aggredito la moglie gettandole addosso del liquido infiammabile e poi ha appiccato il fuoco. L'epilogo violento di una lite scoppiata tra i due non si sa ancora per quali motivi. La donna è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Qui i sanitari hanno riscontrato ustioni su tutto il corpo, anche sulla lingua. Le condizioni sono apparse subito gravi, di qui la decisione di trasferirla al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Il marito è stato fermato dai Carabinieri che indagano sull'accaduto per ricostruirne la dinamica e accertarne le cause.