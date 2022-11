Da dieci anni picchiava moglie e figlie: 41enne arrestato dai carabinieri

Dieci anni di violenze, botte insulti, minacce, tre donne prigioniere di un marito e padre padrone, un pescivendolo di 41 anni - già noto alle forze dell'ordine - che alla fine è stato arrestato dai carabinieri.

La moglie e le due figlie, di 18 e 13 anni, non avevano mai denunciato i pestaggi che spesso subivano nella loro casa di Gragnano, in una palazzina a poche centinaia di metri dal centro del paese. A salvarle, a interrompere un incubo che accompagnava le loro giornate, qualcuno che dall'esterno ha sentito le urla per le ultime violenze, pugni e calci, e ha chiamato i carabinieri. Ad aprire la porta una donna con il viso tumefatto, labbra sanguinanti, occhi gonfi. Anche le figlie con segni di percosse.

E per la prima volta la madre e le due ragazze hanno potuto essere medicate in ospedale, perché per dieci anni hanno dovuto curarsi le ferite da sole, di nascosto, costrette al silenzio dal terrore di altri pestaggi.