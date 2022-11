Da una palestra di Baronissi al sogno degli europei di Wushu Kung Fu

In una palestra di frontiera a Baronissi, in provincia di Salerno, una famiglia di campioni d'arti marziali da anni insegna ai ragazzi il controllo della forza e dei pensieri, il rispetto dell'altro. Le basi del wushu kung fu, disciplina millenaria, spettacolare per i costumi e le evoluzioni acrobatiche. Il riscatto passa dal coronamento di un sogno: il podio ai World Games ed i prossimi campionati europei e mondiali.