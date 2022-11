Danila e Luca: disegnatori di campioni

Divisi dal tifo, uniti dalla passione per il disegno: Luca è di Cercola, lavora in ospedale ed è legato in modo viscerale all'azzurro. Danila è di Salerno, studia Filologia classica ed il suo cuore è granata. Così lontani, così vicini grazie al talento nel ritrarre i personaggi dello sport.

Nel servizio le voci di Luca Ascione, disegnatore, Luigi Ascione, fratello di Luca, e Danila Trapanese, disegnatrice