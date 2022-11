Il sindaco di Agropoli: "Stato di calamità naturale"

La conta dei danni ad Agropoli continua, come continuano le operazioni dei vigili del fuoco e dei cittadini per ripulire i locali invasi da acqua e fango nella giornata di sabato. Operatori scolastici al lavoro anche nella palestra dell'istituto tecnico professionale “Vico De Vivo”: la scuola rimarrà chiusa almeno fino a mercoledì, come tutti gli altri istituti.



Intanto l'amministrazione comunale si prepara alla richiesta dello stato di calamità naturale per la cittadina del Cilento.



Nel servizio le voci di Roberto Mutalipassi, sindaco di Agropoli e Romeo Toccaceli, geologo Sigea Campania.