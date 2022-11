De Luca: "No a contatti fra medici non vaccinati e pazienti"

Nessun contatto diretto tra il personale medico non vaccinato e i pazienti. E' quanto stabilisce una direttiva firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, inviata ai direttori generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere. Ai manager viene chiesto di definire l'impiego del personale non vaccinato contro il Covid, per tutelare la salute dei pazienti e del personale che invece ha scelto di vaccinarsi.

Dando seguito a quanto previsto dalle nuove norme, il consiglio dell'ordine dei medici di Napoli riammette 210 camici bianchi non vaccinati e finora sospesi.

Intanto, cala il numero dei test Covid effettuati in Campania e di pari passo scende il tasso di incidenza del virus. Sono 736 i nuovi positivi su 5477 tamponi esaminati. Dai dati del bollettino regionale emerge un'incidenza al 13.34%, di oltre due punti e mezzo inferiore alla precedente pari al 15.89%. La diminuzione dei test è da agganciare, con ogni probabilità, alla coincidenza con il giorno festivo di Ognissanti. Un solo decesso, mentre aumentano i ricoveri in degenza ma non in terapia intensiva. Negli ospedali scendono a 11 i posti letto occupati nelle intensive (2 in meno) mentre crescono di 6 unità i pazienti in reparto ordinario: sono 279.

Nel servizio, le interviste a Bruno Zuccarelli Presidente dell'Ordine dei medici di Napoli e Maurizio Cappiello, vicesegretario Anaao - Assomed,