"Denunciate chi vi maltratta"

I dati sono in crescita e sono allarmanti. Trenta procedimenti di reati, che vanno dallo stalking al maltrattamento, ogni giorno arrivano sul tavolo del Procuratore aggiunto Raffaello Falcone che coordina la sezione "fasce deboli" della Procura di Napoli. L'aumento, però, si traduce anche in maggiore consapevolezza da parte della vittima a non voler più subire. Tante donne vittime di violenze ma anche tanti uomini denunciano.

Un fenomeno trasversale ed eterogeneo che riguarda sia i minori sia le persone in età adulta. L'invito è quello di denunciare, anche in forma anonima, alle forze dell'ordine dove è possibile parlare con operatori specializzati e psicologi.