Detenuto suicida ad Ariano Irpino, è il sesto in Campania nel 2022

Il 2022 è l'anno con il più alto numero di detenuti che si sono tolti la vita nelle carceri italiane. 77 da inizio anno nel Paese, sei di questi sono avvenuti in Campania. L'ultimo in ordine di tempo, nella struttura penitenziaria di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un detenuto tossicodipendente di 40 anni, originario del salernitano, si è suicidato con una cintura.

Nel servizio, l'appello del garante regionale delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello: “Il carcere - dice - non può continuare a essere inteso come una discarica sociale”.