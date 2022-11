Dissesto a Ischia, i precedenti

Nel 1910 15 morti tra Casamicciola e Lacco Ameno. Nel giugno del 1978 le vittime sulla spiaggia dei Maronti furono 5. Negli anni 2000, poi, tre i casi di dissesto idrogeologico più tragici. Una storia quella dell'isola verde segnata da frane e alluvioni. Nel 2006 un costone del monte Vezzi, nella frazione Pilastri, investì una casa in cui c'erano 6 persone. Un'intera famiglia. Morirono in 4, il padre e tre figlie di 12, 16 e 18 anni. Furono estratte vive la madre e una nipotina di tre anni.

2009, 10 novembre. Quel giorno smise di piovere solo intorno alle 12, dopo giorni di maltempo. Il terreno pieno d'acqua del monte Epomeo a Ischia franò poco dopo le 8 del mattino in località Tresca, sopra il porto di Casamicciola. Anna De Felice, 15 anni, trovò la morte in un'automobile travolta dal fango. La madre che era con lei riuscì a salvarsi. La piazza in cui furono trovate oggi porta il nome della ragazza.

La tragedia più vicina in ordine di tempo è quella del 2015. Una frana nella zona dell'Olmitello, nel comune di Barano d'Ischia uccise un ristoratore 48enne.