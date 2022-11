Due bambini intossicati dalla salmonella

Due casi di salmonella, in pochi giorni, hanno colpito due bambini di 10 anni, il primo a Caserta, il secondo a Napoli, dove sono stati sequestrati i lotti del prodotto sofisticato all’interno di un chiosco nello zoo partenopei. Una famiglia di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, in visita al giardino zoologico, aveva comprato degli hot dog in quel punto ristoro ma il piccolo, una volta tornato a casa ha presentato i sintomi di una tossinfezione alimentare che hanno portato al ricovero ospedaliero all’ospedale Moscati di Avellino. Allerta emessa su tutto il territorio nazionale, anche il produttore ha ritirato i lotti sospetti dopo che l’esame dell’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno ha confermato la presenza del batterio. Così come per la vicenda di Caserta, dove un altro bambino di 10 anni è stato ricoverato presso l’Asl locale per aver contratto la salmonella. L’avviso di allerta alimentare emesso dall’azienda sanitaria lo scorso 15 novembre insieme alla richiesta di ritiro del prodotto da tutto i supermercati, in questo caso, dei wurstel di pollo e tacchino.