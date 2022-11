I sogni spezzati di Eleonora

Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima accertata della tragedia di Casamicciola, quando si è resa conto della tragedia, ha chiesto aiuto al padre che abitava a Lacco Ameno. Una telefonata concitata dal suo cellulare per chiedergli soccorso. L'uomo, in compagnia del figlio, sono riusciti ad arrivare sino all'imbocco della strada che conduce in Via Celario. Più volte, i due hanno provato a percorrere le centinaia di metri che li separavano dall'abitazine della giovane. A fermarli, però, è stata una colata di fango e detriti. Il corpo di Eleonora è stato trovato qualche ora dopo dalle squadra di soccorso. Commessa in un negozio dell'isola verde, viveva con il compagno ancora disperso nella zona di Rarone, una delle più colpite. Il suo corpo è stato rinvenuto nei pressi della sua abitazione, coperto da un metro e mezzo di fango, dopo complesso operazioni di recupero.