Esplosione di creatività con la cryptoart

Un percorso di approfondimento e ri-scoperta dell'arte digitale.

Una vera immersione, per due giorni a Napoli, nel mondo della criptoarte in espansione sotto tutti i punti di vista: il giro d'affari mondiale degli Nft, certificati di proprietà su opere digitali, nei primi 5 mesi di quest'anno è stato infatti stimato in ben 37 miliardi di dollari.

Storia della cryptoart e tecnologia Nft sono state al centro di workshop al Lanificio digitale e di una mostra alla Galleria Borbonica con video-mapping e immagini create con intelligenza artificiale proiettate sulle pareti del tunnel e create da artisti internazionali come Robness, Dusty Eye, Ninfa, Andrea Chiampo, Francesco Vincenti.

Nel servizio le interviste a Luca Martinelli, direttore creativo di Sewer Nation e Gianluca Minin, presidente dell'Associazione Borbonica Sotterranea.