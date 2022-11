FavoLette, 8 scrittori uniti per i bambini

Da progetto di promozione alla lettura della Fondazione Giancarlo Siani, FavoLette diventa un libro, curato da Ludovica Siani, in libreria dal 22 novembre. Sono 8 gli scrittori che hanno prestato i loro racconti per i bambini a questa iniziativa pensata per sensibilizzare sul tema del contrasto alla criminalità che toglie il futuro a molti piccoli. Per ogni copia venduta, una verrà regalata ai bambini e alle bambine tramite gli ospedali pediatrici.



Nel servizio intervengono Lorenzo Marone e Maurizio De Giovanni, scrittori.