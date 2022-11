Felice D'Ausilio avvia percorso di collaborazione con la Giustizia

Felice D'Ausilio, uno dei figli di Domenico D'Ausilio, capo clan del quartiere Bagnoli di Napoli, ha avviato un percorso di collaborazione con la Giustizia. La notizia arriva in un momento delicato per l'area occidentale della città, in quella che sembra essere una nuova faida di camorra. Felice d'Ausilio aveva cercato di dare nuova linfa al clan durante la latitanza seguita all'evasione dal carcere sardo di Tempio Pausania, approfittando di un permesso per visitare un parente malato. I Carabinieri lo catturarono nel dicembre del 2016, dopo sette mesi di fuga, trovandolo in un'abitazione di Marano di Napoli: anche in quell'occasione tentò di fuggire da una finestra, me fu bloccato dopo essere stato intercettato da un elicottero. Ora, è presumibile che dalle sue dichiarazioni gli inquirenti partenopei vogliano trarre spunti interessanti per cogliere meccanismi ed equilibri di malavita nell'area ovest di Napoli.