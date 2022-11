Foggia-Avellino, pareggio tra i petardi

Sei minuti di follia rischiano di rovinare una bella serata di calcio: l'arrivo dei tifosi dell'Avellino sugli spalti dello Zaccheria di Foggia, alla mezz'ora del primo tempo, coincide con un pericolosissimo lancio di petardi sul terreno di gioco e tra settori del pubblico.

Il direttore di gara Filippo Giaccaglia per evitare rischi sospende la partita mentre i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere i numerosi incendi.

Ritornata la calma, le squadre ricominciano a darsi battaglia come fatto sin dal calcio d'inizio, con due gol nei primi otto minuti. Foggia in vantaggio in avvio con rigore trasformato da Davide Peterman che spiazza Pane e risposta degli ospiti sempre su calcio da fermo: la punizione di Raffaele Russo sbuca nel traffico dell'area di rigore e sorprende Tommaso Nobile.