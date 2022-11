Francesco, 16 anni, e la scuola negata

Francesco ha 16 anni ed è affetto, fin dalla nascita, da una grave forma di disabilità. Da un mese non frequenta più le lezioni all'istituto “Bernini” di Napoli. Il ragazzo ha un insegnante di sostegno, ma a scuola non c'è chi possa accompagnarlo in bagno. La madre si rivolge al preside: “Sia più umano”

Nel servizio le voci di Rosalba Oro, mamma di Francesco, e Toni Nocchetti presidente dell'associazione “Tutti a scuola”