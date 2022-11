Furti in casa Napoli, per i tifosi: "E' una storia che si ripete, accade ovunque"

Lo scorso 3 novembre il furto a Cuma dell'auto di Kvaratskhelia, poi ritrovata il giorno successivo. Proprio quando, a Posillipo, veniva sottratta alla moglie di Kim la sua di vettura. Ancora una volta i calciatori del Napoli presi di mira da anonime bande criminali. Nel 2019 toccò ad Allan essere derubato nel suo appartamento. Nel 2008 ad Hamsik fu prima sfilato e poi ritrovato un orologio da 25mila euro. La moglie non fu così fortunata per la sua auto, rubata a Varcaturo. Altre compagne vittime dei ladri quelle di Lavezzi, di Aronica e Fideleff. Topi d'appartamento svaligiarono casa Cavani, così come quelle di Zuniga, Federico Fernandez e Zalayeta. Nel 2018, Insigne e Milik rapinati armi in pugno.

I tifosi si dividono: c'è chi è preoccupato per l'impatto sulle prestazioni e la tranquillità degli atleti. Altri invece sottolineano come il fenomeno sia esteso a tutta la categoria dei calciatori di ogni maggiore città