Giovani e violenza, a Caserta un convegno nel ricordo di Gennaro Leone

Gennaro Leone, 20 anni era un pugile, giovane promessa di questo sport. Fu ucciso durante una rissa nelle strade della movida a Caserta, nell'agosto del 2021. A colpirlo con un coltello un altro giovane, quasi coetaneo. Il ricordo di quella morte, nelle parole del papà di Gennaro, Alberto, ha trovato spazio in un convegno organizzato dalla Diocesi di Caserta per riflettere sull'emergenza educativa e su cosa possono fare famiglia e istituzioni per fermare il dilagare della violenza tra i giovani.



Nel servizio intervengono Alberto Leone, papà di Gennaro e il vescovo di Caserta, Mons. Pietro Lagnese.