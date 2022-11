Giustizia per Mario Paciolla, flash mob a Napoli

C'erano i genitori di Mario Paciolla, il cooperante Onu morto nel 2020 in Colombia e c'erano i giornalisti del Sugc, il sindacato dei giornalisti della Campania in un flash mob a Napoli per continuare a chiedere giustizia e scongiurare l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte del giornalista napoletano. Davanti alla sede del sindacato anche alcuni esponenti politici e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Nel servizio intervengono Anna Motta Paciolla, mamma di Mario, Luigi de Magistris, Unione Popolare, Claudio Silvestri, segretario Sugc, Desiree Klain, Articolo 21, Giuseppe Giulietti, presidente Fnsi.