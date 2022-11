Gricignano d'Aversa, cittadini in piazza contro il biodigestore

"Non rubateci la speranza" è la frase pronunciata con forza da centinaia di persone, espressione di associazioni, comitati, scuole e parrocchie di Gricignano d'Aversa, nel Casertano.

Una cittadina martoriata dai roghi tossici, e per questo inserita a pieno titolo nella cosiddetta "Terra dei Fuochi".

Qui la gente è scesa in strada sfilando in corteo per dire no al biodigestore, impianto per il trattamento dei rifiuti umidi urbani industriali realizzato da imprenditori privati.

Un'opera non sostenibile da un punto di vista ambientale, dicono i cittadini pronti alle barricate.