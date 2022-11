Napoli, derattizzata la fontana di Mergellina. Intervento Asl dopo il nostro servizio

Dopo il nostro servizio, per la rubrica “dal Vostro Inviato" andata in onda in Buongiorno Regione, è scattata la derattizzazione nell’aiuola che circonda la statua della Sirena in Piazza Sannazaro a Mergellina. Era infestata di topi, anche di grandi dimensioni, come abbiamo documentato con le nostre telecamere.

Ma la derattizzazione è solo il primo passo necessario per rivedere in funzione la fontana con gli zampilli d’acqua.

Noi continueremo a vigilare fino a quando la fontana, l’aiuola e la statua del Buccini del 1869 non ritorni agli splendori di un tempo.

Intervista a: Giovanna Mazzone - Presidente Prima Municipalità di Napoli