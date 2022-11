I cuochi di domani all'Istituto alberghiero De Gennaro di Vico Equense

In una regione come la Campania che ha il record di istituti alberghieri e nautici per la formazione di operatori della ristorazione e del turismo, il “De Gennaro” di Vico Equense, nel Napoletano, è il primo istituto in regione per inserimento lavorativo dei suoi studenti. Camerieri, hostess e soprattutto cuochi di domani che si formano sui temi della sostenibilità, contro gli sprechi e che si preparano a rappresentare l'Italia nel corso della settimana della cucina a Baghdad, insieme ai colleghi del Viviani di Castellammare di Stabia.



Nel servizio intervengono Salvador Tufano e Tommaso De Rosa, rispettivamente dirigente scolastico e docente dell'Istituto alberghiero “De Gennaro”.